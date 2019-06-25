Несмотря на все попытки устроить демарш со стороны Украины и некоторых других стран Парламентская ассамблея Совета Европы приняла единственно верное решение и направила России официальное приглашение для участия в своей июньской сессии. После этого украинские делегаты закатили скандал, что буквально выставили свою страну на посмешище перед всей Европой.

Несмотря на все попытки устроить демарш со стороны Украины и некоторых других стран Парламентская ассамблея Совета Европы приняла единственно верное решение и направила России официальное приглашение для участия в своей июньской сессии. После этого украинские делегаты закатили скандал, что буквально выставили свою страну на посмешище перед всей Европой.Решение ПАСЕ о приглашении российских депутатов для участия в июньской сессии стало настоящим триумфом России, поскольку наконец удалось достучаться до голоса разума европейцев. При этом Москва не прибегала ни к шантажу, в чем ее обвинял Киев, ни к показательным акциям протеста и истерикам, чем грешили уже сами украинцы, а просто ссылаясь на общепринятые правила и стандарты международного взаимодействия.Члены украинской делегации начали заметно нервничать еще на стадии обсуждения вопроса о возвращении России в ПАСЕ. Они сыпали обвинениями и предпринимали нелепые попытки затянуть процесс, что никак не соответствовало представлениям о дипломатическом этикете и профессионализме.После решения европейских депутатов о необходимости возвращения в ассамблею депутатов из России официальный представитель Украины Борислав Береза докатился до откровенного расизма, оскорбив всех россиян. "Все русские – ублюдки", – бросил он иностранным журналистам. "Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет", – на своей странице в Telegram оценил его выходку ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.На одних ксенофобных оскорблениях украинская делегация не остановилась. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павле Климкин сообщил о том, что страна отзывает своего посла при Совете Европы. "Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно", – попытался пригрозить европейским структурам украинский чиновник.Кроме того, украинская делегация демонстративно покинула зал заседаний ПАСЕ. И тут делегаты не смогли обойтись без фирменных выходок с оттенком сельского хамства. "Убийцы", – кричали они, спешно продвигаясь к выходу из помещения. Примечательно, что свои обвинения они озвучивали на английском языке. "Именно так цивилизованное европейское государство покидает ПАСЕ, ведь да?", – прокомментировала поведение устроивших настоящее театральное представление украинских депутатов журналист Ольга Скабеева."Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все границы", – цитирует доцента МГИМО Кирилла Коктыша. Он добавил, что украинские депутаты, судя по всему, осознали, что помешать России они больше не в силах, поэтому стараются выразить свой протест таким способом, который им доступен. "Ну пусть покричат – в Раде у них это хорошо получается", – заметил эксперт.При этом украинская делегация не только выставила свою страну на посмешище, продемонстрировав чрезвычайно низкий уровень политической культуры своих депутатов, но и значительно осложнила положение Киева на международной арене. Украина показала, что она не способна к поиску компромиссов, а в ответ на несогласие со своей точкой зрения не предпринимает попыток договориться, а попросту устраивает истерики.