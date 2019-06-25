УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Чимбердиева Бакыта...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Чимбердиева Бакыта, 1999 года рождения, который 22 июня 2019 года ушел из дома в г. Московский, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 19 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные кудрявые.Был одет: синий спортивный костюм, кроссовки темного цвета.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79