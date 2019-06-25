Проехать по нескольким улицам нельзя будет в течение двух часов

Проехать по нескольким улицам нельзя будет в течение двух часовВо Владимире перекроют движение на время проведения крестного хода, который организует Владимирская Епархия Русской Православной Церкви. Так, 30-го июня с 6 до 8 вечера проехать нельзя будет по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 «Волга».Объехать рекомендуют по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга».