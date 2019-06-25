Злоумышленник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и бутылку виски

Злоумышленник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и бутылку вискиБывшего начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Меленковскому району обвиняют в получении взятки.Мужчина вымогал взятку у обратившегося к нему иностранца, которых хотел оформить гражданство Российской Федерации. Злоумышленник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и бутылку виски.Кроме того, мужчина получил еще одну взятку в размере 500 рублей за рассмотрение заявлений на получение разрешения на временное проживание в РФ от двух мигрантов.Мужчину уволили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.Уголовное дело направлено в суд.