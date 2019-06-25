Фигуранты подыскивали реквизиты организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вводили в заблуждение номинальных руководителей с целью хищения денежных средств...
Следствием УВД по СЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества участниками организованной группы.
Установлено, что фигуранты уголовного дела подыскивали реквизиты организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вводили в заблуждение номинальных руководителей с целью хищения денежных средств.
Так, злоумышленники изготовили фиктивное заявление от имени представителя одной из компаний о ее выходе из числа участников общества и передаче ее доли уставного капитала в размере 300 миллионов рублей другой компании, представителем которой являлся один из фигурантов уголовного дела, получив, таким образом, возможность распоряжаться долей по своему усмотрению.
Затем участники группы незаконно осуществили ряд сделок и похитили ценные бумаги, принадлежащие различным компаниям, общей стоимостью около 79 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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