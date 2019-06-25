Фигуранты подыскивали реквизиты организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вводили в заблуждение номинальных руководителей с целью хищения денежных средств...

Следствием УВД по СЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества участниками организованной группы.Установлено, что фигуранты уголовного дела подыскивали реквизиты организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вводили в заблуждение номинальных руководителей с целью хищения денежных средств.Так, злоумышленники изготовили фиктивное заявление от имени представителя одной из компаний о ее выходе из числа участников общества и передаче ее доли уставного капитала в размере 300 миллионов рублей другой компании, представителем которой являлся один из фигурантов уголовного дела, получив, таким образом, возможность распоряжаться долей по своему усмотрению.Затем участники группы незаконно осуществили ряд сделок и похитили ценные бумаги, принадлежащие различным компаниям, общей стоимостью около 79 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53