Процедуру электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу будет контролировать специальный штаб. Такое решение приняла во вторник, 25 июня, столичная Общественная палата.
Процедуру электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу будет контролировать специальный штаб. Такое решение приняла во вторник, 25 июня, столичная Общественная палата.
С соответствующим предложением выступил в ходе первого
заседания совета Общественной палаты Москвы зампред ОП, глава Общественного
штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред радиостанции "Эхо
Москвы" Алексей Венедиктов.
Кампанию с электронным голосованием журналист назвал очень
важной. Он отметил, что от этого зависит, будет ли внедряться такая процедура в
другие голосования, или необходима корректировка.
В связи с этим Венедиктов предложил создать электронный
штаб, чтобы члены Общественной палаты и эксперты могли заняться проведением,
подсчетом и объяснением, как пройдет процесс электронного голосования в трех
столичных округах.
В свою очередь глава ОП Москвы Константин Ремчуков предложил
назвать такой штаб рабочей группой по электронному голосованию. Это позволит
избежать путаницы, уверен он.
За создание "е-штаба" совет проголосовал
единогласно. Участники заседания решили, что руководить штабом будет член
Общественной палаты, экс-заместитель министра связи и массовых коммуникаций Илья
Массух. Кроме того, в его состав войдут гендиректор компании "Неодинамика"
Владимир Чернецкий, глава "Ассоциации студентов и студенческих
объединений" российского союза молодежи Амир Сараков. Приглашения
планируется направить и думский комитет по информационным технологиям.
Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 8
сентября. Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов, где
будет проводиться эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково, Старом
Крюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный, Лианозово
(№2), а также Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа выбрали сами москвичи
на портале "Активный гражданин".