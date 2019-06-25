Процедуру электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу будет контролировать специальный штаб. Такое решение приняла во вторник, 25 июня, столичная Общественная палата.

Процедуру электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу будет контролировать специальный штаб. Такое решение приняла во вторник, 25 июня, столичная Общественная палата.С соответствующим предложением выступил в ходе первогозаседания совета Общественной палаты Москвы зампред ОП, глава Общественногоштаба по контролю и наблюдению за выборами, главред радиостанции "ЭхоМосквы" Алексей Венедиктов.Кампанию с электронным голосованием журналист назвал оченьважной. Он отметил, что от этого зависит, будет ли внедряться такая процедура вдругие голосования, или необходима корректировка.В связи с этим Венедиктов предложил создать электронныйштаб, чтобы члены Общественной палаты и эксперты могли заняться проведением,подсчетом и объяснением, как пройдет процесс электронного голосования в трехстоличных округах.В свою очередь глава ОП Москвы Константин Ремчуков предложилназвать такой штаб рабочей группой по электронному голосованию. Это позволитизбежать путаницы, уверен он.За создание "е-штаба" совет проголосовалединогласно. Участники заседания решили, что руководить штабом будет членОбщественной палаты, экс-заместитель министра связи и массовых коммуникаций ИльяМассух. Кроме того, в его состав войдут гендиректор компании "Неодинамика"Владимир Чернецкий, глава "Ассоциации студентов и студенческихобъединений" российского союза молодежи Амир Сараков. Приглашенияпланируется направить и думский комитет по информационным технологиям.Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 8сентября. Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов, гдебудет проводиться эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково, СтаромКрюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный, Лианозово(№2), а также Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа выбрали сами москвичина портале "Активный гражданин".