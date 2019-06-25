На совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития в сфере демографии, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о подготовке законопроекта о повышении критериев нуждаемости семей. Рассматривается инициатива об увеличении детских выплат с нынешних 50 рублей до десяти тысяч.

На совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития в сфере демографии, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о подготовке законопроекта о повышении критериев нуждаемости семей. Рассматривается инициатива об увеличении детских выплат с нынешних 50 рублей до десяти тысяч.Глава российского правительства рассказал о том, что в новом законопроекте предусматривается изменение критериев нуждаемости семьи. Согласно инициативе, семья будет признана нуждающейся в том случае, если на человека у нее приходится два прожиточных минимума на человека вместо прежних полутора.Подобная мера позволит увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, передает . Кроме того, заметно увеличится и сама сумма, на которую могут рассчитывать родители. "Они будут ежемесячно получать более десяти тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей", – цитирует Дмитрия Медведева. Таким образом, сумма увеличится более чем в 200 раз. Однако коснется это только малообеспеченных семей.Ранее вопрос о повышении детских пособий, которые составляют всего 50 рублей в месяц, поднимался во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня, передает "". Тогда глава государства анонсировал новые субсидии, которые появятся с 1 января 2020 года и будут предназначаться нуждающимся семьям.Отметим, проект "Демография", в рамках которого ведется работа по поддержке семей с детьми, входит в число 12 национальных проектов, объявленных в "майском указе" Владимира Путина. Он рассчитан до 2024 года. На выполнение проекта планируется выделить свыше трех триллионов рублей.