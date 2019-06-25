С родственницей певицы произошел несчастный случай. Наталья Подольская не на шутку перепугалась печальному известию.

С родственницей певицы произошел несчастный случай. Наталья Подольская нена шутку перепугалась печальному известию.О происшествии рассказала на своей странице в Instagram сестра-близнец НатальиПодольской Юлианна. В злополучный день она испытала страх за своих дочек-двойняшек Настюи Сашу.Юлианна призвала всех родителей соблюдатьправила безопасности. При этом она поделилась личной историей. Случай произошелс племянницей Натальи Подольской на отдыхе. Ребенок получил травму из-за упавшегокомода для обуви.Инцидент случился в арендованныхв Испании апартаментах. К счастью,падение тяжелой мебели приостановила стена, в которую комод уперся."Прибивайте мебель к стене. Комод для обувине был прибит к стене, и при попытке Александры Антоновны достать свою обувь,он грохнулся прямо на нее. Повезло, что стена напротив затормозила его.Последствия могли быть значительно хуже", – написала сестра Юлианна уточнила, что девочка получила рану на лбу. "Надеюсь, шрам со временемисчезнет. Берегите детей!" – резюмировала девушка.Отметим,с сестрой очень близки. Певица и ее родственница всегдаотдыхают вместе. Можно предположить, что в момент происшествияпевица тоже находилась рядом.