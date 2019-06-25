С родственницей певицы произошел несчастный случай. Наталья Подольская не
на шутку перепугалась печальному известию.
С родственницей певицы произошел несчастный случай. Наталья Подольская не
на шутку перепугалась печальному известию.
О происшествии рассказала на своей странице в Instagram сестра-близнец Натальи
Подольской Юлианна. В злополучный день она испытала страх за своих дочек-двойняшек Настю
и Сашу.
Юлианна призвала всех родителей соблюдать
правила безопасности. При этом она поделилась личной историей. Случай произошел
с племянницей Натальи Подольской на отдыхе. Ребенок получил травму из-за упавшего
комода для обуви.
Инцидент случился в арендованных
в Испании апартаментах. К счастью,
падение тяжелой мебели приостановила стена, в которую комод уперся.
"Прибивайте мебель к стене. Комод для обуви
не был прибит к стене, и при попытке Александры Антоновны достать свою обувь,
он грохнулся прямо на нее. Повезло, что стена напротив затормозила его.
Последствия могли быть значительно хуже", – написала сестра Юлианна уточнила, что девочка получила рану на лбу. "Надеюсь, шрам со временем
исчезнет. Берегите детей!" – резюмировала девушка.
Отметим,
с сестрой очень близки. Певица и ее родственница всегда
отдыхают вместе. Можно предположить, что в момент происшествия
певица тоже находилась рядом.