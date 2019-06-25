На ящиках с продукцией не было этикеток с маркировкой

На ящиках с продукцией не было этикеток с маркировкойНа мелкооптовой базе в Собинке обнаружили 7 килограммов персиков и 114,5 килограммов помидоров, происхождение которых неизвестно.Их изъяли и уничтожили как запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации продукцию растительного происхождения.Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской области, 20 и 21 июня должностные лица ведомства, сотрудники прокуратуры и таможни проверили бизнесменов, которые хранят и продают овощи и фрукты в Собинке. На ящиках, где лежали персики и помидоры, не было этикеток с маркировкой.