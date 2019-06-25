В городе Нагоя в Японии два человека скончались от ножевых ранений после нападения на них злоумышленника.

В городе Нагоя в Японии два человека скончались от ножевых ранений после нападения на них злоумышленника. О происшествии сообщает телеканал NHK.Как уточняется, инцидент произошел минувшей ночью. Недалеко от железнодорожной станции на тротуаре были обнаружены двое мужчин без сознания. Их доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти.Правоохранители искали злоумышленника в течение нескольких часов. Его задержали к утру вторника, 25 июня. В настоящее время полиция допрашивает его, сообщает ТАСС.