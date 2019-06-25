Певица Валерия в своем Instagram поздравила популярного певца Егора Крида. У звезды сегодня юбилей – 25 лет.

Певица Валерия в своем Instagram поздравила популярного певца Егора Крида. У звезды сегодня юбилей – 25 лет.Артистка постаралась и написала длинное и искреннее поздравление. Егор моментально на него ответил. "Спасибо!", – написал растрогавшийся Крид."С днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но еще больше предстоит. Твори, пой, „рви“ все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив! Привет и поздравления твоим замечательным родителя", – написала супруга Иосифа Пригожина.Отметим, поздравление Валерии было одним из первых. По данным , Поклонники присоединились к ее словам, многие начали оставлять свои пожелания. "Побед по жизни и воплощения задуманного", "Мы всегда с тобой!", "Процветания тебе, удачи, еще большего взлета на долгие годы , – писали верные поклонники."Это так замечательно, что в настоящее время можно поздравить того, кого никогда и не видел, но чьё творчество делает жизнь краше", – радостно отметил пользователь сети.Напомним, свой прошлый день рождения Егор Крид отпраздновал в столичном караоке-клубе "Кадриль". На праздник были приглашены многие лены светской тусовки.