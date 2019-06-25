Полиция Москвы обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции по сбору подписей для выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму, рассказал заместитель председателя Общественной палаты столицы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Добиться этого удалось благодаря организации стационарных постов для охраны порядка.

Полиция Москвы обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции по сбору подписей для выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму, рассказал заместитель председателя Общественной палаты столицы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Добиться этого удалось благодаря организации стационарных постов для охраны порядка.На заседании совета Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов пожаловался на участившиеся случаи нападений на сборщиков подписей за кандидатов на выборы в столичный парламент, фиксировавшиеся ранее. "Сейчас идет активная фаза сбора, до 5 июля осталось всего ничего", – объяснил он.Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами добавил, что направил главе городской полиции Олегу Баранову письмо с просьбой обеспечить работающим на стационарных пунктах сборщикам подписей безопасность. Эту инициативу, отметил он, поддержал и мэр Москвы Сергей Собянин."Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские", – отметил Венедиктов. Он подчеркнул, что за прошедшие два дня – 23 и 24 июня – не было зафиксировано ни одного нападения.Главред "Эха Москвы" уточнил, что дополнительная охрана была выделена тем кандидатам, которые направили соответствующий письменный запрос. Он подчеркнул, что в письме необходимо также указать конкретный адрес, куда требуется установить полицейский пост."Мы взаимодействуем с полицией и мэром города по этому вопросу, и удается, пока во всяком случае, обеспечивать безопасность", – добавил Венедиктов.Напомним, Единый день голосования в России состоится 8 сентября 2019 года. Москвичам предстоит выбрать себе городской парламент.