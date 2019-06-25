Многие граждане Украины верили, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация в стране значительно улучшится. Однако спустя месяц надежды жителей страны так и не оправдались. По их словам, на Украине продолжают твориться бесчинства.

Многие граждане Украины верили, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация в стране значительно улучшится. Однако спустя месяц надежды жителей страны так и не оправдались. По их словам, на Украине продолжают твориться бесчинства.Несколько дней назад в центре Одессы произошел неприятный инцидент. Группа активистов напала на медицинских работников, которые оказывали помощь пожилой женщине. Поводом для потасовки стало то, что фельдшер говорил на русском языке.Врача жестоко избили, а пациентку с подозрением на инфаркт, доставили в больницу позже необходимого. Как отмечает "Политнавигатор", за происходящим наблюдали полицейские, однако стражи порядка отказались помочь медикам и равнодушно следили за дракой.Журналист Игорь Плисюк был возмущен поведением активистов и правоохранителей и назвал его непозволительным. "И вот – вы мне будете говорить, что времена сменились вместе с президентом?", – написал он в собственной колонке.Материал дополняется.