На прошедшем в Сочи фестивале Кинотавр актера назвали лучшим папой. Максим Виторган буквально не отходил от двухлетнего сына Платона.

На прошедшем в Сочифестивале "Кинотавр" актера назвали лучшим папой. Максим Виторган буквально неотходил от двухлетнего сына Платона.Платоном в парке недалеко от Зимнего театра, катал его на машинках, строилзамки из камней на пляже и кормил земляникой. Поплавалиотец и сын и в море.К слову,Платон с младенчества занимается с тренером плаванием и уже прекрасно ныряетсам. Однако Максим Виторган все-таки прибег к помощи няни. После очереднойтусовки утром в бассейн актер пришел уже с ней и Платоном, передаетПодтеревПлатону сопли после купания в прохладном бассейне, Максим Виторган уснул належаке. А через полчаса с новыми силами занялся сыном.Отмечается, чтопроведенное с сыном в Сочи время очень смягчило . Как писали "Дни.ру",вернувшись в Москву, он помирился с новым избранником Ксении Собчак, режиссеромКонстантином Богомоловым. Они втроем пришли на премьеру спектакля "Мастер иМаргарита" в образовательном центр ММОМА и мило пообщалась.Напомним, что оразводе и Ксении Собчак стало известно в начале весны. Звездысообщили о расставании в Instagram. Они признались, что уже давно не живутвместе. Бывшие возлюбленные добавили, что не собираются делить имущество ибудут вместе воспитывать Платона.