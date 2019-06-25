На прошедшем в Сочи
фестивале Кинотавр актера назвали лучшим папой. Максим Виторган буквально не
отходил от двухлетнего сына Платона.
На прошедшем в Сочи
фестивале "Кинотавр" актера назвали лучшим папой. Максим Виторган буквально не
отходил от двухлетнего сына Платона.
Платоном в парке недалеко от Зимнего театра, катал его на машинках, строил
замки из камней на пляже и кормил земляникой. Поплавали
отец и сын и в море.
К слову,
Платон с младенчества занимается с тренером плаванием и уже прекрасно ныряет
сам. Однако Максим Виторган все-таки прибег к помощи няни. После очередной
тусовки утром в бассейн актер пришел уже с ней и Платоном, передает
Подтерев
Платону сопли после купания в прохладном бассейне, Максим Виторган уснул на
лежаке. А через полчаса с новыми силами занялся сыном.
Отмечается, что
проведенное с сыном в Сочи время очень смягчило . Как писали "Дни.ру",
вернувшись в Москву, он помирился с новым избранником Ксении Собчак, режиссером
Константином Богомоловым. Они втроем пришли на премьеру спектакля "Мастер и
Маргарита" в образовательном центр ММОМА и мило пообщалась.
Напомним, что о
разводе и Ксении Собчак стало известно в начале весны. Звезды
сообщили о расставании в Instagram. Они признались, что уже давно не живут
вместе. Бывшие возлюбленные добавили, что не собираются делить имущество и
будут вместе воспитывать Платона.