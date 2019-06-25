Губернатор участвует в семинаре с высшими должностными лицами с разных регионов страны

Губернатор участвует в семинаре с высшими должностными лицами с разных регионов страныГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин участвует в семинаре с высшими должностными лицами с разных регионов страны по подготовке заседания Государственного совета РФ, который организует администрация Президента России. Темой семинара стала реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Мероприятие проходит в формате мозгового штурма и свободного обмена мнениями. Дискуссию открыл первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Перед губернаторами выступили эксперты, состоялся продуктивный обмен мнениями и опытом работы.Затем главы регионов сформировали импровизированную рабочую бригаду во главе с помощником Президента Игорем Левитиным. Губернаторы на практике узнали тонкости технологии формирования дорожной подушки и укладки асфальта.«Это очень важный опыт, который крайне необходим каждому из губернаторов. Во главу угла в дорожном хозяйстве мы должны ставить именно качество выполненных работ. Наши дороги должны соответствовать самым высоким требованиям. Именно на это нацелен инициированный Владимиром Путиным национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – заявил Владимир Сипягин.