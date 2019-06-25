Теперь Сергей Шалин будет играть в Муроме

Теперь Сергей Шалин будет играть в МуромеКапитан футбольной команды «Торпедо-Владимир» Сергей Шалин уходит из клуба. Теперь он будет играть за противников черно-белых в Муроме.«Руководство ФК «Муром» сделало Сергею Шалину предложение подписать контракт на очень выгодных условиях, и он согласился, пойдя на существенное увеличение своих финансовых запросов», - сообщили в Торпедо.Сергей Шалин выступал за владимирское «Торпедо» с 2007-го года (с перерывом). Помимо этого, он играл за ФК «Тюмень». Всего в первенствах России в составе «Торпедо» Сергей провёл 285 игр, забил 20 голов.