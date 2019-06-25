Сотрудники полиции проводят проверку
Сотрудники полиции проводят проверку
В социальных сетях появилось шокирующее видео из Владимира. На дверце несущегося отечественного автомобиля повис мужчина. Его протащили по дороге несколько сотен метров.
По словам очевидцев, мужчина ехал на грузовике и перевозил утеплитель. Несколько упаковок он потерял на дороге и остановился, чтобы подобрать. В этот момент к автомобилю подъехала «десятка». Из нее вышли молодые люди и вытащили из кабины грузовика сумку с документами и деньгами. Как только водитель грузовика это заметил, он попытался остановить злоумышленников. Но те нажали на газ, в результате чего водитель большегруза зацепился за дверцу.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что личности всех участников инциндента уже установлены. Сотрудники полиции проводят проверку.