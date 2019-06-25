Сотрудники полиции проводят проверку

Сотрудники полиции проводят проверкуВ социальных сетях появилось шокирующее видео из Владимира. На дверце несущегося отечественного автомобиля повис мужчина. Его протащили по дороге несколько сотен метров.По словам очевидцев, мужчина ехал на грузовике и перевозил утеплитель. Несколько упаковок он потерял на дороге и остановился, чтобы подобрать. В этот момент к автомобилю подъехала «десятка». Из нее вышли молодые люди и вытащили из кабины грузовика сумку с документами и деньгами. Как только водитель грузовика это заметил, он попытался остановить злоумышленников. Но те нажали на газ, в результате чего водитель большегруза зацепился за дверцу.В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что личности всех участников инциндента уже установлены. Сотрудники полиции проводят проверку.