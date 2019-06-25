Конкурс пройдет в 3 этапа

Конкурс пройдет в 3 этапаВ Ленинском районе города Владимира пройдет конкурс на лучший частный дом и улицу. Соревнование по благоустройству домов в частном секторе уже началось. В конкурсе могут принять участие жители Ленинского района и те, кто временно проживают здесь в частных домах.Победителей будут выбирать в 2-х номинациях — «Лучшее частное домовладение» и «Лучшая улица частного сектора».Кроме того, конкурсная комиссия оставляет за собой право выделить интересный объект, добавить несколько номинаций и поощрить победителей благодарственными письмами от администрации района.Конкурс пройдет в 3 этапа. С до 20 июля будут принимать заявки на участие. До 14 августа комиссия рассмотрит заявки конкурсантов, выезжая на места. Не позднее 7 сентября наградят победителей.Что будут учитывать при определении победителей? Лучшее благоустройство дворовой территории, клумбы, цветники, деревья и кустарники. Посмотрят, как выглядит фасад дома, проверят наличие на домах названия улицы и номера домовладения. Будут учитывать и внешний вид прилегающей территории, состояние забора, палисадника. Приветствуется творчество и фантазия местных жителей в эстетическом оформлении домов, дворов и прилегающих территорий.