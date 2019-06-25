Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Ему грозит до 5 лет лишения свободыГоловной офис Сбербанка во Владимире эвакуировали днем 20 июня после поступившего звонка о якобы заложенной бомбе. Здание оцепили, на место приехали полицейские, спасатели , врачи скорой помощи. Но взрывного устройства в помещении не нашли.Владимирское управление ФСБ совместно с УМВД по Владимирской области установили, кто звонил, и задержали лже-террориста. Им оказался 33-летний владимирец. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.