Меропритяи проходят в рамках социально-профилактической кампании «Управляй велосипедом безопасно» и комплексной операции "Подросток".

В рамках социально-профилактической кампании «Управляй велосипедом безопасно» и комплексной операции "Подросток" сотрудники Госавтоинспекции провели с детьми, отдыхающими в летних пришкольных лагерях города Мурома, увлекательную игру на знание правил безопасного передвижения на двухколесном транспорте.Мероприятие прошло на базе Муромской средней общеобразовательной школы № 3, в которой действует класс по безопасности дорожного движения.Перед началом игры инспектор ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Муромский» Илья Данилов напомнил юным участникам дорожного движения правила управления велосипедом и объяснил важность использования защитной экипировки и световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.Далее ребята разделились на 12 команд, которым предстояло пройти четыре этапа.На первом (теоретическом) этапе ребята продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, отвечая на вопросы компьютерной программы.Далее детям предстояло продемонстрировать навыки безопасного управления велосипедом. Ребята с удовольствием выполняли упражнения «змейка», «восьмерка», разгон и торможение, после чего разобрали импровизированные ситуации с проездом перекрестков. Также школьники попробовали свои силы в оказании первой помощи.Нашлось время и для творчества. Свое отношение к безопасности дорожного движения юные велосипедисты отразили в стенгазетах «Безопасность и защита».По итогам игры, командам, набравшим наибольшее количество баллов на всех этапах, были вручены грамоты, сладкие подарки и полезные аксессуары в виде светоотражающих элементов. С помощью увлекательной игры дети и подростки закрепили знания в области безопасности дорожного движения и получили заряд бодрости и отличного настроения.