В современном мире города должны конкурировать за человека, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты выступил на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. В центре внимания – создание комфортной и безопасной среды.
В современном мире города должны конкурировать за человека, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты выступил на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. В центре внимания – создание комфортной и безопасной среды.
Если раньше подход к развитию городского пространства делил
населенный пункт на часть для отдыха и спальные районы, то теперь требования к
окружающей среде у жителей городов изменились, отметил Володин.
"Людям нужны комфортные условия жизни, независимо от того, в
какой части города проживают. Это меняет концепцию развития городов", -
сказал спикер Госдумы.
Он призвал пересмотреть устаревшую концепцию и создавать
комфортные условия вне зависимости от того, в какой части города живет человек.
В каждом районе должны появляться детские сады, школы, поликлиники, места для
занятий спортом, прогулочные пространства со скверами и парковыми зонами,
указал председатель нижней палаты.
Предлагаемая к обсуждению в рамках Совета концепция
предполагает конкуренцию городов, их борьбу за гражданина путем создания
качественных общественных пространств, пояснил Володин. Он напомнил, что такую
цель поставил президент Владимир Путин в рамках нацпроекта "Жилье и
городская среда".
Разработанная в 1960-х годах нормативная база в сфере
градостроительства устарела и требует скорейших изменений, уверен Володин.
Вопрос крайне важный: именно в городах создается большая часть ВВП, а значит,
от них зависит развития страны.
"Наша задача, обсуждая вопросы развития городов, выйти на
решения, которые будут основой законодательных изменений в этой сфере", —
сказал спикер.
В рамках Совета вместе собрались представители общественных
организаций, архитекторы, специалисты в области территориального планирования,
а также главы профильных думских комитетов, представители министерств.
Участие в совете экспертов Володин назвал особенно важным,
ведь от их помощи во многом зависит качество принимаемых законов. "Нам крайне
важно, что этот разговор в начале реализации ключевого национального проекта
"Жилье и городская среда". И это позволит его реализовать более качественно,
если мы учтем такие вопросы, как новые стандарты комплексного развития
территорий и примем новую идеологию в развитии городов", – отметил спикер
Госдумы.
Напомним, ранее в ходе состоявшегося в Крыму Совета по
законодательному развитию цифровой экономики Вячеслав Володин предложил
на всю Россию. Спикер
отметил, что это позволит посредством камер распознавать лица в местах
массового скопления людей. Председатель нижней палаты уверен: это облегчит
работу правоохранительным органам и поможет им выявить преступников.