В современном мире города должны конкурировать за человека, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты выступил на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. В центре внимания – создание комфортной и безопасной среды.

В современном мире города должны конкурировать за человека, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты выступил на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. В центре внимания – создание комфортной и безопасной среды.Если раньше подход к развитию городского пространства делилнаселенный пункт на часть для отдыха и спальные районы, то теперь требования кокружающей среде у жителей городов изменились, отметил Володин."Людям нужны комфортные условия жизни, независимо от того, вкакой части города проживают. Это меняет концепцию развития городов", -сказал спикер Госдумы.Он призвал пересмотреть устаревшую концепцию и создаватькомфортные условия вне зависимости от того, в какой части города живет человек.В каждом районе должны появляться детские сады, школы, поликлиники, места длязанятий спортом, прогулочные пространства со скверами и парковыми зонами,указал председатель нижней палаты.Предлагаемая к обсуждению в рамках Совета концепцияпредполагает конкуренцию городов, их борьбу за гражданина путем созданиякачественных общественных пространств, пояснил Володин. Он напомнил, что такуюцель поставил президент Владимир Путин в рамках нацпроекта "Жилье игородская среда".Разработанная в 1960-х годах нормативная база в сфереградостроительства устарела и требует скорейших изменений, уверен Володин.Вопрос крайне важный: именно в городах создается большая часть ВВП, а значит,от них зависит развития страны."Наша задача, обсуждая вопросы развития городов, выйти нарешения, которые будут основой законодательных изменений в этой сфере", —сказал спикер.В рамках Совета вместе собрались представители общественныхорганизаций, архитекторы, специалисты в области территориального планирования,а также главы профильных думских комитетов, представители министерств.Участие в совете экспертов Володин назвал особенно важным,ведь от их помощи во многом зависит качество принимаемых законов. "Нам крайневажно, что этот разговор в начале реализации ключевого национального проекта"Жилье и городская среда". И это позволит его реализовать более качественно,если мы учтем такие вопросы, как новые стандарты комплексного развитиятерриторий и примем новую идеологию в развитии городов", – отметил спикерГосдумы.Напомним, ранее в ходе состоявшегося в Крыму Совета позаконодательному развитию цифровой экономики Вячеслав Володин предложилна всю Россию. Спикеротметил, что это позволит посредством камер распознавать лица в местахмассового скопления людей. Председатель нижней палаты уверен: это облегчитработу правоохранительным органам и поможет им выявить преступников.