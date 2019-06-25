Продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

Продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.По мнению врача, с таким диагнозом продюсер не мог так быстро прийти в себя. Ведь если у человека ожог четвертой степени, это означает полное разрушение тканей пищевода. В данной ситуации очень сомнительно, что пострадавший выживет. Если же это случится, ему удалят пищевод.Также гастроэнтеролог заметил, что после случившегося продюсер не выглядит исхудавшим.Виталий Румянцев добавил, что в результате ожога у продюсера должен был измениться голос, и резюмировал, что, по его мнению, история с отравлением – "абсолютная липа".Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев опроверг возможную потерю памяти у Алибасова после выхода из медикаментозного сна, вспомнив бобслеистку, которая проспала четыре месяца, и гонщика Михаэля Шумахера, находившегося в таком состоянии шесть месяцев. У них не было никакой амнезии, все восстановились.4 июня продюсера Бари Алибасова госпитализировали после отравления средством для очистки труб "Крот". Алибасов, приняв химикат за сок, выпил его. У продюсера были диагностированы ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, напоминает газета "Известия".Через два дня врачи погрузили Бари Алибасова в медикаментозный сон. 11 июня продюсер пришел в себя, но не помнил своего имени и не мог говорить. К настоящему времени Алибасова выписали из больницы, он проходит реабилитацию.