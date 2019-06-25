25.06.2019

2019-06-25 12:35:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (22(9671) от 25 июня 2019 года).

ПАМЯТНЫЙ И СКОРБНЫЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Поздно вечером 21 июня этого года в Парке Победы на столичной Поклонной горе собрались руководители и сотрудники Главного управления МВД России по городу Москве, члены их семей, ветераны органов внутренних дел и представители общественности. Здесь, у величественного монумента Победы, символизирующего минувшую огненную пору — неимоверно тяжёлые дни и ночи грозного лихолетья двадцатого века, состоялась ставшая уже традиционной Всероссийская патриотическая акция «Завтра была война». Читайте на странице 2.



ЗА ЗНАНИЯМИ — В ДОМОДЕДОВО

На базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России состоялся учебно-методический сбор кадрового резерва столичного главка. Продолжение на странице 3.



ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ПАСПОРТА

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам. Читайте на странице 3.



ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

УВД по СЗАО размещается в бывшем общежитии — пятиэтажном доме с длинными узкими коридорами, который мало приспособлен для подобной деятельности. Особенно это заметно, когда температура «зашкаливает». В поисках ветерка практически все сидят при открытых дверях, создавая спасительные сквозняки. Продолжение на странице 4.



СПАСТИ МИР ОТ НАРКОТИКОВ

26 июня человечество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН на 42-й сессии в 1987 году — в знак решимости создать международное общество, свободное от наркомании. Читайте на странице 4.



ГРАБЁЖ, ХУЛИГАНСТВО, ПЕРЕХВАТ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Чёрный бронежилет, кобура на поясе, форменная фуражка на голове… В городе стоит жара, так и тянет к кондиционеру, а вот полиции отсиживаться в теньке не положено. Да и форменную амуницию никто не отменял при любой погоде. Читайте на странице 5.



ОТВЕТ ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ

— Ещё раз, пожалуйста, прочтите эту фразу, — просит своего собеседника, отвечая по телефону, врио начальника Центра пенсионного обслуживания (ЦПО) полицейского главка полковник внутренней службы Сергей Кармалит. Слышно, как тот читает положение документа. Подробности читайте на странице 6.



ОБЪЕДИНЯЕТ ТЫСЯЧИ

28 июня 1980 года был образован Пенсионный отдел главка московской полиции, ставший основой создания Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 6.



ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

Ветеран Великой Отечественной войны и уголовного розыска Павел Васильевич ШМАНЕНКОВ в свои 95 лет не теряет бодрости духа. Его так выдают искрящиеся глаза и улыбка на лице. Накануне Дня памяти и скорби он рассказал нам о своём фронтовом пути. Читайте на странице 7.



ВМЕСТЕ — НА БЛАГО РОДНОЙ ПОДЗЕМКИ

В конференц-зале Управления внутренних дел на Московском метрополитене состоялось очередное заседание Общественного совета при УВД на ММ под председательством Алексея Карелова. Подробности читайте на странице 7.



ПРАЗДНИК СПОРТА НА СЕВЕРЕ СТОЛИЦЫ

На футбольных полях парка Дружбы состоялся спортивный праздник «Северный округ — спортивный округ», приуроченный ко Дню России. Читайте на странице 7.



ВРЕМЯ ДОРОГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМНИТ

В июне заместитель начальника отдела ревизионного обеспечения УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Айрат ВАЛЕЕВ во время очередного отпуска снова отправится в Тверскую область, чтобы с участниками поискового отряда «Память» продолжить важнейшее дело своей жизни. Читайте на странице 8.



СНЕЖНЫЙ СЛЕД В ОТРАДНОМ

Гуляя январским днем с пятилетней внучкой Дашей по дачному посёлку, который находится в Дмитровском районе Московской области, мы увидели множество следов на свежем снегу. Начали разбирать их. Здесь прошла собака, в другом месте — тройные следы зайца, а там прыгала какая-то птица, прошёл человек. Читайте на странице 8.



«Я УЧАСТВОВАЛ В НЕСКОЛЬКИХ ПАРАДАХ...»

(Окончание. Начало в № 21) После парада мы возвратились в казармы училища, где у нас был праздничный обед, и мы впервые получили «боевые сто грамм». Продолжение на странице 9.



ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

В этом году 25 лет исполнилось Международному Детектив-Клубу. Это уникальное собрание творческих людей, которое его президент Виктор Дудинов называет семьёй. Сравнение точное: за четверть века в этом коллективе возникли тёплые отношения, складывающиеся только между людьми, по-настоящему близкими по духу. Читайте на странице 11.



ПАТРИОТИЗМ — ВЫСШЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДУХОВНОТИ ЧЕЛОВЕКА!

Урок мужества «Ради жизни на земле» и читательская конференция по книге «Исповедь офицера» в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя стали продолжением сложившейся в учебном заведении традиции проведения среди курсантов и слушателей мероприятий в рамках учебного и внеучебного процессов по нравственно-патриотическому воспитанию солдат правопорядка. Продолжение на страницах 12-13.



ЧЕМ ОПАСНО «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ» ТАКСИ

Каждый день по улицам Москвы мчат тысячи такси. Их количество заметно выросло, заказать «извозчика» стало проще, но вероятность стать жертвой мошенничества или более страшных ситуаций (ограбление, насилие, убийство), к сожалению, всё же остаётся. Подробности читайте на странице 13.



АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО ВИКТОРИЯ КОРЛЯКОВА «ПРИМЕРИЛА» НА СЕБЯ РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Детективный жанр, пожалуй, самый популярный как в литературе, так и в кино. А если он ещё и с примесью психологического триллера, закрученным сюжетом, погонями, перестрелками, да к тому же бандитов ловит не брутальный мужчина, а хрупкая девушка, то ещё интереснее. Читайте на странице 14.



ФАКЕЛ КУРСКОЙ БИТВЫ

Потерпев сокрушительное поражение в ходе Сталинградской битвы, руководство фашистской Германии сосредоточило основные усилия на достижении реванша — нанесении Красной Армии удара такой же мощи. Продолжение на странице 15.



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