За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 53 ДТП, в которых травмированы 11 детей.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 68 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 детей. Зарегистрировано шесть ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 245 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 95 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский районПо предварительной информации, 17 июня 2019 года в 14 часов 30 минут на 1км автодороги «Брутово – Садовый» водитель автомобиля «Форд – Фокус», 1964 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа – Рио» под управлением водителя 1972 г.р. Водитель автомобиля «Форд – Фокус» с места ДТП скрылся, в ходе розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП пассажир автомобиля «Кио – Рио», 1926 г.р., с диагнозом: ушиб коленных суставов направлен на амбулаторное лечение.г.ВладимирПо предварительной информации, 18 июня 2019 года в 18 часов 50 минут в г. Владимир на улице Чайковского водитель автомобиля «Ваз – 210740», 1984 г.р., двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода 2016 г.р., который перебегал проезжую часть дворовой территории со стороны детской площадки в сторону подъездов, был в сопровождении матери. В результате ДТП пешеход с диагнозом: перелом левой голени направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 19 июня 2019 года в 16 часов 10 минут в г. Владимире на улице Белоконской водитель автомобиля «Хендэ – Гетц», 1972 г.р., при выезде задним ходом из дворовой территории допустил наезд на пешехода 1957 г.р., который стоял на краю проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход с диагнозом: перелом левой голени направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 18 июня 2019 года в 23 часа на 6 км автодороги «Городищи – Войново» водитель автомобиля «Лада – Приора», 1997 г.р., двигаясь со стороны д. Пировы в сторону д. Войново, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Приора», с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован.По предварительной информации, 19 июня 2019 года в 11 часов 40 минут в п. Мстера на улице Ленина водитель мотоцикла «Вираго», 2003 г.р., двигаясь в сторону ул. Зеленая, на нерегулируемом перекрестке допустил наезд на велосипедиста 2003 г.р., который двигался по ул. Юннатов в сторону ул. Ленина. В результате ДТП велосипедист, с диагнозом: ссадины направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 19 июня 2019 года в 22 часа 20 минут на 311 км ФАД М–7 «Волга» водитель автомобиля «Камаз – 5490 – Т5» с полуприцепом, 1973 г.р., двигаясь по правой полосе со стороны г. Нижний Новгород в сторону г. Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес – Бенц Аксор» с полуприцепом под управлением водителя 1966 г.р., который ввиду поломки транспортного средства остановился в правой полосе движения. В результате ДТП водитель автомобиля «Камаз – 5490 – Т5» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки – госпитализирован.