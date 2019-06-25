План Украины по изоляции России с треском провалился: отечественную делегацию возвращают в Парламентскую ассамблею совета Европы. Лидер Незалежной Владимир Зеленский закатил по этому поводу знатную истерику, фактически обвинив европейских лидеров в предательстве.

План Украины по изоляции России с треском провалился: отечественную делегацию возвращают в Парламентскую ассамблею совета Европы. Лидер Незалежной Владимир Зеленский закатил по этому поводу знатную истерику, фактически обвинив европейских лидеров в предательстве.По словам украинского президента, он разочарован такимрешением и обвинил глав европейских стран, в том числе канцлера ФРГ АнгелуМеркель, в игнорировании позиции Киева.Зеленский напомнил, что на прошлой неделе, помимо главыгерманского правительства, встречался с президентом Франции Эммануэлем макроном."Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращениероссийской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнитпринципиальные требования Ассамблеи", – написал политик на своей странице вFacebook.Кроме того, возмутился , 25 июня России всоответствии с решением Международного трибунала по морскому праву должна былаосвободить украинских моряков, задержанных в ноябре у Керченского пролива."С нетерпением ждем, как задекларированные положенияотносительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", -резюмировал Зеленский.Впрочем, европейцы вряд ли прислушаются к голосу Зеленского.Вряд ли бывший юморист оставил о себе положительное впечатление на фонескандалов, сопровождавших его недавний визит во Францию и Германию.Так, на переговорах с Макроном назвал украинок"главным брендом страны", что вызвало бурю негодования у гражданНезалежной. Не обошлось без инцидентов и в Германии. Украинский лидер незахотел помочь Ангеле Меркель, которой стало плохо из-за обезвоживания на жаре.Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ большинством голосовпригласила Россию участвовать в июньской сессии. Против выступала Украина и ряддругих антироссийски настроенных европейских стран.