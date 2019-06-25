План Украины по изоляции России с треском провалился: отечественную делегацию возвращают в Парламентскую ассамблею совета Европы. Лидер Незалежной Владимир Зеленский закатил по этому поводу знатную истерику, фактически обвинив европейских лидеров в предательстве.
План Украины по изоляции России с треском провалился: отечественную делегацию возвращают в Парламентскую ассамблею совета Европы. Лидер Незалежной Владимир Зеленский закатил по этому поводу знатную истерику, фактически обвинив европейских лидеров в предательстве.
По словам украинского президента, он разочарован таким
решением и обвинил глав европейских стран, в том числе канцлера ФРГ Ангелу
Меркель, в игнорировании позиции Киева.
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе, помимо главы
германского правительства, встречался с президентом Франции Эммануэлем макроном.
"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение
российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит
принципиальные требования Ассамблеи", – написал политик на своей странице в
Facebook.
Кроме того, возмутился , 25 июня России в
соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву должна была
освободить украинских моряков, задержанных в ноябре у Керченского пролива.
"С нетерпением ждем, как задекларированные положения
относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", -
резюмировал Зеленский.
Впрочем, европейцы вряд ли прислушаются к голосу Зеленского.
Вряд ли бывший юморист оставил о себе положительное впечатление на фоне
скандалов, сопровождавших его недавний визит во Францию и Германию.
Так, на переговорах с Макроном назвал украинок
"главным брендом страны", что вызвало бурю негодования у граждан
Незалежной. Не обошлось без инцидентов и в Германии. Украинский лидер не
захотел помочь Ангеле Меркель, которой стало плохо из-за обезвоживания на жаре.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ большинством голосов
пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Против выступала Украина и ряд
других антироссийски настроенных европейских стран.