В регионе зафиксировано более 4-х тысяч случаев COVID-19

По состоянию на 25 июня во Владимирской области подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.9 человек заболело в Гусь-Хрустальном районе, 8 – в Петушинском, 7 – в Вязниковском, 7 – в Собинском, 5 – во Владимире, 5 – в Ковровском, 4 – в Александровском, 2 – в Юрьев-Польском, 2 – в Киржачском, 2 – в Судогодском, 2 – в Меленковском районе.Всего на территории региона зафиксировано 4109 случаев заражения COVID-19:787 сл. в г. Владимире, 650 сл. в Гусь-Хрустальном, 499 сл. в Петушинском, 364 сл. о. Муром, 334 сл. в Александровском, 292 сл. в Ковровском, 236 сл. в Собинском, 171 сл. в Юрьев-Польском, 149 сл. в Вязниковском, 137 сл. в Кольчугинском, 116 сл. в Судогодском, 103 сл. в Киржачском, 79 сл. в Меленковском, 70 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 31 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском, 13 сл. в Гороховецком.