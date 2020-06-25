25.06.2020

2020-06-25 19:50:04

740 больных с пневмонией лежат в стационарах Владимирской области

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 24 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 37, больных с признаками внебольничной пневмонии – 116.

По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 25 пациентов с ОРВИ и 740 – с пневмонией, сообщил департамент здравоохранения.

2412 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 24 июня – 41 человек.

За период наблюдения в области отмечено 55 летальных случаев.