Ведущий шоу Модный приговор обратил внимание на звезду отечественных сериалов Екатерину Кузнецову. Александр Васильев оценил красоту актрисы с Украины.

Ведущий шоу "Модный приговор" обратил внимание на звездуотечественных сериалов Екатерину Кузнецову. Александр Васильев оценил красотуактрисы с Украины.По словам модногоэксперта, Кузнецова обладает типично славянской внешностью: светлые волосы,высокие скулы, спортивное тело. Екатерину Александр назвал женственной исексапильной.Ведущий шоу "Модный приговор" пояснил, почему артисткапопулярна не только на родине, но и в России. Васильев считает, что она соответствует типажу гламурной блондинки с кукольной внешностью. Такие девушки обычно становятся женами очень обеспеченных мужчин с Рублевскогошоссе."Одевается Кузнецова современно, не провокационно, статусно,стильно", – оценил гардероб красавицы модный эксперт. Артистка не кичитсяжемчугами и бриллиантами: кутюрье предположил, что девушка пока на такиеукрашения не заработала. Впрочем, Екатерина, по мнению звезды "Модногоприговора", притягивает успех.Александр Васильев добавил, что некоторые молодые актрисы совершают большую ошибку, делая ставку только на молодость и красоту. "Сыгралиглавные роли в нескольких сериалах, а затем молодость упорхнула, и снимать ихперестают..." – рассудил эксперт. Кутюрье предостерег Екатерину Кузнецову отподобной судьбы. Телеведущий пожелал артистке творческого развития.13 Мар 2020 в 2:43 PDTАлександр Васильев отметил, что Незалежная часто одаривает Россию невероятно привлекательными женщинами. Кутюрье перечислилзнаменитых у нас украинок: это Наташа Королева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Анна Седокова и Вера Брежнева.