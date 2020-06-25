Росавиация одобрила заявки авиакомпаниям и аэропортам на субсидии для частичной компенсации расходов из-за коронавирусного падения пассажирских перевозок.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) одобрило заявки авиакомпаниям и аэропортам почти на 11 миллиардов рублей субсидий для частичной компенсации расходов из-за коронавирусного падения пассажирских перевозок, следует из сообщения ведомства.Росавиация с 14 мая получила 54 заявки от 40 авиакомпаний. Некоторые авиакомпании подавали заявки несколько раз, на каждый месяц. Агентство одобрило субсидии по 38 заявкам на сумму 9,75 миллиарда рублей из федерального бюджета."Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года. Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилам предоставления субсидий", — отметили в Росавиации.Одобрены субсидии и трем аэропортам на сумму 808,1 миллиона рублей: Международный аэропорт Шереметьево, Международный аэропорт Бегишево и Международный аэропорт Казань. Всего Росавиация получила 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов за II квартал 2020 года.Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, или на 3 миллиарда рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. В 2018 году субсидирование межрегиональных перевозок в стране составило 3,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 7,8 миллиарда рублей.Правительство выдаст 11 миллиардов рублей на поддержку российских аэропортов в условиях пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в первую очередь пойдут на выплату зарплаты работникам и уплату страховых взносов.Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом 2020 года почти в 10 раз — с 11,6 миллиона до 1,47 миллиона человек. На международных рейсах пассажиропоток в апреле снизился до 30,4 тысячи с 2,544 миллиона человек в марте. Количество пассажиров на внутренних рейсах снизилось до 1,44 миллиона с 9,1 миллиона человек.Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился до 739,5 тысячи с 9,365 миллиона человек в апреле 2019 года, а по сравненю с мартом 2020 года — в 2 раза.