Большинство российских граждан (61 процент) одобрили предложение повысить ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов для сограждан с годовым доходом более 5 миллионов рублей. Таков итог исследования портала Superjob.ru, поступившем в редакцию Вести.Ru.

Большинство российских граждан (61 процент) одобрили предложение повысить ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов для сограждан с годовым доходом более 5 миллионов рублей. Таков итог исследования портала Superjob.ru, поступившем в редакцию 33Live.RuRu.23 июня в обращении к стране Владимир Путин предложил повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2 процентных пункта до 15 процентов для зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год.Это предложение одобряют 6 из 10 россиян, против этой меры высказался почти каждый пятый — 19 процентов. Среди поддержавших — больше женщин (63 процента) и пожилых (68 процентов среди россиян старше 45 лет и 47 процентов среди молодежи до 24 лет).По разным оценкам, повышение НДФЛ до 15 процентов затронет от 100 тысяч до полумиллиона россиян. По данным Росстата, в России средняя зарплата находится на уровне 47 тысяч рублей, а свыше 100 тысяч рублей в месяц получают всего 7,1 процента работающих граждан. Причем у 6,3 процента зарплата не превышает 250 тысяч рублей.Как отметил президент, повышенная ставка НДФЛ будет распространяться только на доходы, которые превышают озвученный порог. В этом случае дополнительный доход бюджета составит 60-130 миллиардов рублей ежегодно.