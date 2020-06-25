Житель Читы чудом не пал жертвой неизвестных хулиганов, которые бросали из окна многоэтажного дома бутылки и кирпичи. Один из них приземлился ровно в том месте, где пару секунд назад стоял мужчина.

Житель Читы чудом не пал жертвой неизвестных хулиганов, которые бросали из окна многоэтажного дома бутылки и кирпичи. Один из них приземлился ровно в том месте, где пару секунд назад стоял мужчина."Кто-то кидал кирпичи, банки, бутылки и чуть не оставили меня и детей без мужа. Ориентировочно кидали с 10-15 этажа", — сообщила в соцсети супруга везунчика — отца пятерых детей.Инцидент произошел вечером 23 июня на Красноармейской улице, однако в полицию ни сам мужчина, ни его супруга так и не обратились.