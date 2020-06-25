25.06.2020

2020-06-25 21:50:03

Будущее хлебопекарной промышленности обсудили во Владимире

На базе Владимирского хлебокомбината прошла видеоконференция "Рынок индустриального хлебопечения: основные факторы развития и новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий". Участники форума обсудили важнейшие вопросы отрасли после выхода из периода пандемии.

Что нужно для дальнейшего развития хлебопечения в России? Группа компаний DELAVANT организовала и провела широкоформатную он лайн встречу по проблемам индустрии после выхода из пандемии. На связи - крупнейшие регионы страны.

Николай Тютюнников, председатель совета директоров ОАО "КАРАВАЙ": «Хлебопеки всегда, всю жизнь работали в экстремальных условиях поэтому сильно не отразилось на каких-то режимах на усилениях работы предприятия».

Булат Кутдусов, генеральный директор ОАО "Булочно-кондитерский комбинат": «Наша основная главная задача - это бесперебойная работа, сохранение коллектива и недопущение вспышки. Нас более менее обошло, у нас за весь период всего один человек переболел».

Олег Омельченко, исполнительный директор Группы компаний "Delavant": «Мы не прекращали возить продукцию в самые удаленные точки, мы удержали основную клиентскую базу, мы сумели переформатировать сегмент взаимодействия с бизнесом в тот момент, когда огромное количество розничных точек было вынуждено закрыться в связи с ограничениями».

В ходе конференции прозвучали различные точки зрения и рекомендации от партнеров. Как выстраивать свою работу, обеспечивая высокое качество продукции, рассказали чиновники и ведущие руководители отрасли.

Аркадий Гуревич, президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий: «На внутреннем рынке цены на зерно даже выше чем на мировых рынках, а цены на полках на хлеб, на массовые сорта, мы не будем о всем хлебе речь, примерно раз в 5-6 ниже чем в Европе».

Роман Калинин, генеральный директор компании "Ватель Маркетинг": «Онлайн заказ, доставка не сыграют существенной роли для хлебопеков и для индустриальных, и для ремесленных. Полагать, что они будут играть существенную роль после карантина, не стоит».

Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области: «Вроде все хорошо, все положительно, но в мае мы зафиксировали снижение индекса производства по отношению как к апрелю текущего года так и к маю предыдущего года. Примерно на 4-5 процентов».

В числе участников - и представители науки и образования. Какие кадры сегодня готовить для отрасли?

Михаил Балыхин, ректор Московского государственного университета пищевых производств: «Задача для качественного выпускника - уметь адаптироваться, перегруппироваться в моменте, вот это, наверное, самое главное, что я извлекаю для себя».

Ольга Ильина, вице-президент Российского союза пекарей, ректор Международной промышленной академии: «Абсолютно убеждена, что образ жизни, привычки потребителей изменятся, изменятся на долгосрочную перспективу, я уверена, что мы не уйдем все в онлайн формат, но какие-то привычки изменятся обязательно».

Ольга Пономарева, ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий: «Мы, я считаю, всегда держим руку на пульсе от того что происходит, и это не просто слова, а отдача востребованности наших программ вами же».

Итоги конференции подвел управляющий группы компаний "Delavant" Алексей Лялин. По его словам, именно самоотверженный труд сотрудников предприятия помог обеспечить бесперебойные поставки продукции на прилавки магазинов.

Алексей Лялин, управляющий группы компаний "Delavant": «Из полутора тысяч человек, работающих в Группе компаний "Delavant", у нас не было ни одного отказника, которые, несмотря на серьезнейшее информационное давление "Сиди дома, не выходи, береги всех своих родных", выходили на работу и в ночные, и во все смены»,

Видеоконференция в полном объеме размещена в открытом доступе на сайте хлебокомбината, ее материалы могут использовать все представители отрасли на благо потребителей.

Александр Сыпченко, Александр Голубев

«Вести-Владимир»