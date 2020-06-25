Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной больницы обвиняют в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что с августа 2018 года по октябрь 2019-го Быкова обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в аукционе на поставку дорогостоящего компьютерного