Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной
<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2020-byvshemu-vrachu-okb-lyubovi-bykovoj-predyavili-obvinenie.html" target="_blank">Бывшему врачу ОКБ Любови Быковой предъявили обвинение</a> - Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной
[url=https://33live.ru/novosti/25-06-2020-byvshemu-vrachu-okb-lyubovi-bykovoj-predyavili-obvinenie.html]Бывшему врачу ОКБ Любови Быковой предъявили обвинение[/url] - Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной