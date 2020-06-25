В Красноярске создадут центр научного мониторинга экологической сферы Арктики. Он появится на базе Сибирского федерального университета. К работе по созданию научного центра уже подключились красноярские ученые.

В Красноярске планируют создать центр научного мониторинга экологической сферы Арктики. Он появится на базе Сибирского федерального университета. К работе по созданию научного центра уже подключились красноярские ученые.Идея возникла после масштабной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Специалисты пришли к выводу, что необходим регулярный комплексный мониторинг в промышленном районе города. Поэтому одно из направлений будущего центра — это контроль над предприятиями, попавшими в зону экологического риска. Как передает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 1", научный центр позволит реализовать идеи и наработки ученых.Отметим, что в настоящее время основные работы по по ликвидации аварии на норильской ТЭЦ-3 заканчиваются. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде. Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании правительства подчеркнул, что работы по восстановлению природы после аварии нужно вести совместно с федеральными надзорными органами, учеными и общественниками.