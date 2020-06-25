Позавчера на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Катаклизм нанес ущерб штату Оахака с населением около 260 тысяч человек.
Согласно последним данным, в результате ..
Позавчера на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Катаклизм нанес ущерб штату Оахака с населением около 260 тысяч человек.
Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 10 человек, еще не менее четырех пострадали. Было повреждено свыше двух тысяч домов, на восьми автомагистралях произошли оползни. Губернатор штата призвал федеральные власти объявить в регионе чрезвычайное положение.