Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной
<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2020-delo-bykovoj-peredali-v-sud-byvshemu-glavvrachu-okb-predyavili-obvinenie.html" target="_blank">Дело Быковой передали в суд. Бывшему главврачу ОКБ предъявили обвинение</a> - Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной
[url=https://33live.ru/novosti/25-06-2020-delo-bykovoj-peredali-v-sud-byvshemu-glavvrachu-okb-predyavili-obvinenie.html]Дело Быковой передали в суд. Бывшему главврачу ОКБ предъявили обвинение[/url] - Расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача ОКБ Любови Быковой завершено. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу. Напомним, руководителя областной