Во Владимире открываются спортзалы, фитнес-центры, библиотеки и музеи. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Учреждения спорта смогут начать свою

Во Владимире открываются спортзалы, фитнес-центры, библиотеки и музеи. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Учреждения спорта смогут начать свою работу, но с одним ограничением. Под запретом пока остаётся плавание. Бассейны по-прежнему будут закрыты. Ну а тренироваться в спортзалах и вернуться в музеи владимирцы смогут уже с 27 июня.