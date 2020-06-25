Знаменитый российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о легком способе защититься от жары в летний период. Для этого он предложил использовать шарф. По словам ..

Знаменитый российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о легком способе защититься от жары в летний период. Для этого он предложил использовать шарф.По словам Комаровского, шарф можно смочить водой и обмотать вокруг шеи. Он пояснил, что на этом участке тела много сосудов, и на его поверхности возникает большой объем испарений. Специалист отметил, что в магазинах для этих целей продают специальные шарфы.