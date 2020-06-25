Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб. Иркутское управление СКР завело уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности.

Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб. Иркутское управление СКР завело уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности.На работу в качестве дорожного рабочего юноша вышел утром 23 июня. Его бригада, которая, как утверждают следователи, работала неофициально, укладывала асфальт в районе дома №17 в микрорайоне Угольщиков. В какой-то момент новичок оступился и упал на спину прямо перед катком. Оператор последнего поздно заметил юного коллегу, а когда остановил технику, было уже поздно.В настоящее время следователи опрашивают старших товарищей погибшего и частного предпринимателя, который нанял бригаду. За нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет в колонии.