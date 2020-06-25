Работа в культовом сериале Друзья подарила актрисе славу и любовь зрителей по всему миру. Между тем, по словам Дженнифер Энистон, роль взбалмошной Рейчел Грин могла поставить крест на ее карьере.

Работа в культовом сериале "Друзья" подарила актрисе славу илюбовь зрителей по всему миру. Между тем, по словам Дженнифер Энистон, рольвзбалмошной Рейчел Грин могла поставить крест на ее карьере.Голливудская дива приняла участие в круглом столе, где дискутировалас не менее знаменитыми коллегами: Роуз Бирн, Хеленой Бонэм Картер, РизУизерспун, Жанель Моне. В доверительной беседе Дженнифер Энистон сообщила, чтообраз, который она в течение десяти лет воплощала в "Друзьях", слишком сильноприлип к ней. Режиссеры не видели в ней других персонажей.Работа в "Друзьях" "истощила" актрису. "Я хочу сказать, чтони за что на свете не смогла бы сбросить образ Рейчел Грин со своей спины", – призналасьДженнифер. Знаменитости долго не удавалось убедить продюсеров и режиссеров, чтоона способна на большее. Энистон опасалась, что так и останется актрисой однойроли.По словам голливудской дивы, из-за страха она несколько лет испытываланегативные эмоции. Все изменилось в 2002 году, когда артистка получила роль в фильме"Хорошая девочка". Съемки в картине помогли знаменитости отвлечься от образаРэйчел и поверить в себя.21 Фев 2020 в 2:04 PSTНапомним, совсем скоро смогут увидетьспецвыпуск ситкома. В новом проекте главные звезды сериала соберутся передкамерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями о съемках. Работа над спецвыпускомпродлится с августа по сентябрь 2020 года.