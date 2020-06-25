Визит Александра Лукашенко на парад Победы в Москву 24 июня оказался коротким. Многие ожидали переговоров между белорусским лидером и его российским коллегой, но Батька улетел в Минск практически сразу после торжественного мероприятия. Политолог Александр Класковский попытался объяснить, что стоит за поспешным отъездом главы государства из российской столицы.

Визит Александра Лукашенко на парад Победы в Москву 24 июня оказался коротким. Многие ожидали переговоров между белорусским лидером и его российским коллегой, но Батька улетел в Минск практически сразу после торжественного мероприятия. Политолог Александр Класковский попытался объяснить, что стоит за поспешным отъездом главы государства из российской столицы.Это уже не первый раз, когда президент Белоруссии неожиданно улетал из России, отметил эксперт. Он напомнил, что в феврале этого года Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным поспешил в Минск, хотя российский лидер пригласил коллегу посетить спортивное мероприятие.Эксперт допустил, что визит на парад Победы в Москву прошел не по плану белорусского лидера. Класковский не исключил, что Путин в кулуарах мог пошутить или обронить ироничный комментарий по поводу последних событий в Белоруссии, например, ситуации вокруг Белгазпромбанка.Класковский считает, что Лукашенко мог поехать в Москву, чтобы обсудить цены на нефть и газ, но переговоры с российским лидером не состоялись. "Ну а может, просто почувствовал, что он чужой на этом празднике жизни", – цитирует эксперта белорусский портал "Солидарность".Видимо, под впечатлением от Лукашенко выдал свое истинное восприятие Москвы - "Столица Родины".В этот раз солидарен с белорусским президентом. Года идут, но Родина у нас одна и столица ее Город-Герой Москва— Командир Полка (@kompolk)Тем не менее переговоры двух президентов еще могут состояться в ближайшее время. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на торжественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня.Как писали "Дни.ру", 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. баллотируется на шестой срок. Многие граждане от намерений Батьки не в восторге: в республике идет активная кампания в поддержку альтернативных кандидатов. На прошлой неделе по стране прокатилась волна массовых протестов.