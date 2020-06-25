Властями города Чарлстон (штат Южная Каролина) демонтирован памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну (1825-1832).

Властями города Чарлстон (штат Южная Каролина) демонтирован памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну (1825-1832), передает ТАСС со ссылкой на CNN. Члены городского совета единогласно поддержали снос монумента.Кэлхун, уроженец Южной Каролины считается одним из главных идеологов рабовладельческой политики южных штатов.После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейского по США прокатилась волна протестов и беспорядков.Вандалы портили и сносили памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Также были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу и статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели намерен подписать указ, предусматривающий наказание за осквернение монументов в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.