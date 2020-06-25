В данный момент организаторы чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 продолжают работу над формированием календаря и ведут переговоры с разными автодромами. Сезон-2020 начнется сдвоенными гонками в Австрии, а в Италии мечтают провести сразу три Гран-при – на трех легендарных трассах.

В данный момент организаторы чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" продолжают работу над формированием календаря и ведут переговоры с разными автодромами. Сезон-2020 начнется сдвоенными гонками в Австрии, а в Италии мечтают провести сразу три Гран-при – на трех легендарных трассах.Ранее сообщалось, что итальянский этап "Ф-1" состоится в Монце, затем организаторы приняли к рассмотрению заявку еще одной трассы на Аппенинском полуострове – Муджелло. И вот третий автодром международного класса Имола таже готов провести состязания "Королевских гонок"."Формула-1" у "Имолы" в крови, на этой трассе творилась история гонок, — цитирует издание GP Blog директора автодрома Сельватико Эстенсе. – Об этом не стоит забывать, а мы, в свою очередь, можем гордиться этим. В данной ситуации самым логичным решением для болельщиков "Ф-1" по всему миру было бы использовать для проведения гонок наиболее известные трассы, и "Имола" определенно относится к их числу"."Возможно, вместе с Монцей и Муджелло мы бы смогли организовать легендарный тройной национальный этап", – сказал Эстенсе. "Формула-1" в последний раз гостила на Имоле в 2006 году, а всего здесь прошло 27 формулических этапов. Монца с 1950 года провела 68 гонок и в прошлом году именно на ней проходил Гран-при Италии.В Муджелло проводит тест итальянская команда "Формулы-1" Ferrari, а также на этом автодроме выступают ведущие мотогонщики – в частности, именно здесь проходит Гран-при Италии в престижном классе MotoGP. Но формулические этапы в Муджелло не проводились.