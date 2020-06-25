В эфире телеканала Россия 1 геронтологи рассказали, чем опасна так называемая кето-диета, почему нашему организму обязательно нужны углеводы и чем можно заменить конфеты и тортики.

В эфире телеканала "Россия 1" геронтологи — член-корреспондент РАН, профессор, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозврастной медицины Светлана Трофимова прокомментировали обращение одной из телезрительниц.Она рассказала, что во время самоизоляции решила попробовать модную среди сторонников ЗОЖ безуглеводную диету.Поначалу результат порадовал: сразу – минус три килограмма. Однако уже вскоре она заметила, что стала очень плохо себя чувствовать.У молодой женщины, по ее словам, появились головные боли, бессонница, мышечные спазмы, головокружения и легкая тошнота, ощущение как будто при гриппе.Она даже на всякий случай сдала тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным, но теперь телезрительницу волнует вопрос: могла ли так подействовать на ее организм эта безуглеводная, или так называемая кето-диета, которая предполагает полный отказ от продуктов, содержащих углеводы.Эксперты говорят, что полностью отказываться от углеводов нельзя и объясняют, почему они необходимы нашему организму.Геронтологи поясняют: наш организм состоит из жиров, белков и углеводов, которые составляют 2-3 процента в нашем теле. Это гликоген. И углеводы необходимы. Они находятся и в печени, и в сердце, и в мозге, и в мышцах, а наличие гликогена является важнейшим фактором нашей жизни.Углеводы нужны нашему организму, прежде всего, потому, что это — энергия.Нет углеводов – будет апатия, слабость, поясняют эксперты.Кроме того, они — защита нашего организма. Сложные углеводы необходимы для работы иммунной системы, они входят в так называемые полисахариды – слизистые вещества, которые изнутри выстилают и наши бронхи, и носовую полость, и желудочно-кишечный тракт, и там скапливается наибольшее количество иммунных клеток."Потому что мы говорим о том, что, например, носоглотка – это первые ворота любой инфекции. И если поступает хоть какая-то инфекция к нам в организм, эти мукополисахариды становятся той основой, которая потом в дальнейшем препятствует возникновению инфекционных процессов в нашем организме", — поясняет доктор Трофимова.Углеводы – это строители нашего организма.Ее коллега доктор Хавинсон добавляет: "Самое главное — углеводы входят в состав РНК и ДНК, наших молекул наследственности, и поэтому без материала для строительства ДНК и РНК просто невозможно размножение".Кроме того, без таких углеводов, как клетчатка, невозможно нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, она нужна и для правильной перистальтики кишечника.Кето-диета также может привести к нарушению метаболизма и кетоацидозу, от человека даже может немного пахнуть ацетоном.Еще одно достаточно серьезное осложнение, которое может быть после такой диеты – это глипогликемическое состояние, которое вызывает головные боли, дискомфортное состояние, раздражение и тому подобное.Также это потеря важных микроэлементов – тех, которые при такое диете не поступают в организм с теми же углеводами, отмечают геронтологи.На вопрос, что же делать, эксперты советуют немного изменить образ жизни и обязательно включить в рацион в первую очередь сложные углеводы.Например, бурый рис, овощи, фрукты, а конфеты, пирожные и сахар заменить более легкими, но также полезными сложными углеводами продуктами. Это те же фрукты и, например, йогурты.Эксперты также напоминают, что очень важно ежедневное правильное комплексное питание – рацион, в который входят и белки (примерно 40 процентов), углеводы (также примерно 40 процентов) и около 20 процентов жиров.Это — то, что рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения, и такое комплексное питание поможет восстановить или сохранить здоровье и быть как можно дольше молодыми и полным сил, утверждают специалисты по долголетию.