25.06.2020

2020-06-25 17:00:05

К выходу готовится третий том книги о владимирцах, переживших войну

Воспоминания, которые нельзя забыть. Истории тех, кто чудом выжил в годы фашистской оккупации, выйдут в третьей части книги "Страницы блокадного детства". О судьбах владимирцев, переживших войну, - в нашем репортаже.

Свои воспоминания Леонид Кириллович Куринной будет писать от руки. Ему было всего пять лет , когда началась война.

Леонид Куринной: «Вышли на улицу и смотрим в сторону Умани - Корсунь-Шевченковская битва была - там сплошное зарево, прямо горит небо все полностью».

А на следующий день пришли немцы. Отобрали хозяйство, стали жить в доме. 4 страшных года оккупации - такое не забывается. Фашисты вели себя как звери, рассказывает Леонид Кириллович. Но среди них был солдат, благодаря которому они не умерли от голода. Немец в полку служил поваром, подкидывал то картошку, то хлеб - ему было жалко детей. Вместе с Леонидом спаслись младшие брат и сестра. Иллюстрация , нарисованная в книге ленинградской блокадницей Лолой Анисимовой, кажется ему очень знакомой - в ней он видит себя и свою семью. Как и Галина Константиновна Черноглазова.

- Эта картинка вот точная. Это как будто я вот тут, а маленький братик — умер.

Самым страшным воспоминанием для Галины Константиновны до сих пор остается эвакуация из Краснодара в Бийск. Помнит, как сильно со всех сторон бомбил маленький самолет Мессершмитт - а вокруг мертвые люди. Чудом дошли живыми до трапа.

Галина Черноглазова: «Он сделает круг - и опять бомбит. Не дает нам к кораблю пройти, вы понимаете? Два брата мои убежали, там холмы были. А отец меня закрыл в канаве. Мама маленького накрыла».

В Бийск приплыли уже без младшего брата - он умер от голода. Теперь и эти воспоминания будут жить на страницах книги. Зинаида Николаевна Карманова также напишет о голоде.

Зинаида Карманова, председатель Совета ветеранов КТОС №11: «После войны, мы росли после войны, после сорок пятого года, когда война кончилась, пять лет мне было, но тоже чувствовался и голод и холод, все это было. Мы это чувствовали».

Третья часть книги "Страницы блокадного детства" соберет воедино судьбы тех, кто пережил фашистскую оккупацию. Она будет издана при поддержке проекта "Дети войны - Владимирская летопись".

Иван Осипов, руководитель благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», куратор проекта «Дети войны — Владимирская летопись»: «Для того, чтобы молодежь знала, что такое война, какие она несет трагедии жизни, какую опасность для людей. И что нет передовой, где только все происходит, а в тылу все спокойно. Нет. Это отражается на каждом, на каждой семье и мы должны беречь память наших предков».

Последняя точка будет поставлена не скоро. Иван Осипов просит поделиться воспоминаниями всех, чье детство пришлось на военное лихолетье. Чтобы и в этой истории войны не осталось белых пятен.

Мария Городская, Александр Голубев

«Вести-Владимир»