Коронавирусом в России заразились более 606 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в России заразились более 606 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 7 176 человек. За время эпидемии зафиксировано 606,8 тысячи случаев. Умерли 8 513 пациентов, свыше 368 тысяч выздоровели.В Москве суточный прирост заражений стал самым низким за последние два с половиной месяца. За сутки в городе выявлено 811 случаев коронавируса.Резко уменьшилось и количество смертей. Последний раз менее 20 летальных случаев было зафиксировано 16 апреля. Всего за время эпидемии коронавируса в Москве умерли 3 657 пациентов.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,27 миллиона человек. Скончалиь почти 478 тысяч человек. В США зафиксировано свыше 2,34 миллиона случаев заражения коронавирусом, в Бразилии – 1,1 миллиона.Коронавирус в МосквеЗаболели – 217 885Умерли – 3 657Выздоровели – 141 268Коронавирус в РоссииЗаболели – 606 881Умерли – 8 513Выздоровели – 368 822Коронавирус в миреЗаболели – 9 270 990Умерли – 478 880Выздоровели – 4 660 060Статистика коронавируса в России и мире на 25 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква217 8853 657141 268Россия606 8818 513368 822США2 340 785126 819775 059Весь мир9 270 963478 8804 760 833Коронавирус сегодня | | || | | | |