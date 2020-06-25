Проект Котлета с пюрешкой объединил 40 регионов страны от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя. Это мониторинг розничных цен на продукты, которые составляют ежедневный рацион среднего россиянина.

Проект "Котлета с пюрешкой" объединил 40 регионов страны от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя. Это мониторинг розничных цен на продукты, которые составляют ежедневный рацион среднестатистического россиянина. В первой волне участвовали 9 городов: Йошкар-Ола, Великий Новгород, Самара, Казань, Оренбург, Томск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Липецк.Согласно социологическому исследованию, жители Марий Эл на продукты тратят в среднем 13 тысяч рублей в месяц, рассказали в эфире телеканала "Россия 1". Республика отличилась среди городов России — жители Йошкар-Олы тратят на еду практически весь прожиточный минимум.Стоимость продуктов в Йошкар-Оле оценили в четырех торговых сетях, информирует ГТРК "Марий Эл". В магазине, где покупалась еда для проекта — цены средние. Стоимость полной тележки с продуктами составила 1771 рубль. Это должно обеспечить четырехдневный рацион.По результатам исследования, среднестатистический житель Йошкар-Олы потратит на "Котлету с пюрешкой" 28,8 процентов своего среднего заработка. Житель Москвы — 10 процентов, в Санкт-Петербурге — 13,9 процентов. В среднем, по России на такой рацион тратят 20-30 процентов.