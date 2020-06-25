Нападающий Флориан Товен может покинуть Марсель этим летом. Финансовые проблемы вынуждают провансальцев продать одного из лидеров.

Нападающий Флориан Товен может покинуть "Марсель" этим летом. Финансовые проблемы вынуждают провансальцев продать одного из лидеров.Для того, чтобы залатать дыру в бюджете, "Марселю" возможно продать 27-летнего чемпиона мира. В услугах Товена заинтересованы несколько итальянских и испанских клубов. Ориентировочная стоимость французского футболиста – 20 миллионов евро.Флориан Товен пропустил почти весь сезон 2019/20 из-за травмы. Один из сильнейших игроков клуба выходил на поле лишь дважды.