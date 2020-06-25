Поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование, направлены на поддержку людей, помощь многодетным семьям, закрепление трудовых и социальных прав граждан.

Поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование, направлены на поддержку людей, помощь многодетным семьям, закрепление трудовых и социальных прав граждан, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после того, как сам принял участие в голосовании.По его словам, сегодня поправки стали исключительно важны, когда в период пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов, передает "Интерфакс".Медведев пояснил, что в случае принятия поправок в Конституцию, правительство не сможет, например, отказаться от индексации пенсий.