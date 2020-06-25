Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что показ новых фильмов в кинотеатрах начнется с середины июля. Их могут открыть для посетителей с 15 июля. Напомним, кинотеатры были ..

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что показ новых фильмов в кинотеатрах начнется с середины июля. Их могут открыть для посетителей с 15 июля.Напомним, кинотеатры были закрыты из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Минкульт совместно с Роспотребназдором разработал рекомендации по работе кинотеатров после открытия. В них говорилось, в частности, – о необходимости рассаживать зрителей на расстоянии метра друг от друга.